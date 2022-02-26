Враги несут огромные потери, сообщает 24 канал. Из-за этого, по словам Арестовича, они взяли оперативную паузу.

Заметьте Харьков держится, там блестящие результаты боевой работы, – Арестович

Никакого продвижения захватчиков, кроме небольшого движения, не было

Арестович во время брифинга 26 февраля рассказал, что сейчас накопление противника западнее Киева продолжается. Однако украинские защитники наносят по нему артиллерийские удары.

"Они несут огромные потери. Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", – добавил советник председателя ОП.

Арестович добавил, что все уже, наверное, видели страшные кадры уничтоженных оккупантов под Херсоном.

Херсон держат наши силы. Наносит удары врагу. И фактически за весь день, кроме этого небольшого движения от Мелитополя до Мариуполя, не было ни одного продвижения врага,

– заявил Арестович.

Советник председателя ОП добавил, что на тех 3–4 участках, на которых оккупанты пытались продвинуться, им нанесли поражение.

"Сейчас наступает психологический слом. Я напомню вам русскую пословицу – не рой другому яму, потому что сам туда попадешь. Они пытались сделать нам психологический коллапс, а когда он не вышел, они сами впали в психологический коллапс", – отметил Арестович.

Он добавил, что российским "Буре и натиску" остались сутки или двое. Оккупанты массово сдаются в плен, в частности старшие офицеры. В Минобороны создадут горячую линию для российских матерей, где они смогут узнать о судьбе своих сыновей-срочников. По словам Арестовича, это жест доброй воли в отношении российских женщин, детей которых сумасшедшая путинская власть направила на войну с Украиной, чтобы они там пачками гибли.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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