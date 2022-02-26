Соответствующую информацию озвучил советник главы Офиса Президента. Это произошло во время брифинга вечером 26 февраля.

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Враг "взял паузу" из-за потерь

У противника оперативная пауза. И она взята им не добровольно, а благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины,

– заявил Арестович.

Добавил также, что сейчас продолжается накопление противника западнее Киева, и ВСУ наносят по нему артиллерийские удары.

"Они несут огромные потери. Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", – пояснил советник главы ОП.

Несмотря на обострение, украинскими являются Харьков, Сумы, Чернигов и другие города.

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