Відповідну інформацію озвучив радник глави Офісу Президента. Це трапилось під час брифінгу ввечері 26 лютого.

До теми Вже не вистачає місць у відділеннях, – медсестра у Росії про втрати ворога у війні

Ворог "взяв паузу" через втрати

У противника оперативна пауза. Та вона взята ним не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України,

– заявив Арестович.

Додав також, що наразі продовжується накопичення противника західніше Києва, та ЗСУ наносять по ньому артилерійські удари.

"Вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко", – пояснив радник глави ОП.

Попри загострення, українськими є Харків, Суми, Чернігів та інші міста.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.