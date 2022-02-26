Відповідну інформацію озвучив радник глави Офісу Президента. Це трапилось під час брифінгу ввечері 26 лютого.
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Ворог "взяв паузу" через втрати
У противника оперативна пауза. Та вона взята ним не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України,
– заявив Арестович.
Додав також, що наразі продовжується накопичення противника західніше Києва, та ЗСУ наносять по ньому артилерійські удари.
"Вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко", – пояснив радник глави ОП.
Попри загострення, українськими є Харків, Суми, Чернігів та інші міста.
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