Інформацію про те, що в Росії багато поранених військових ,який немає куди класти, надали невідомі хакери.

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"В Україні п****ц, що твориться. У нас вже немає місць у відділенні, куди класти поранених хлопців", – написала медсестра Міла Ніколаєва.



Скріншот посту російської медсестри

Зазначимо, що Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та їх техніку. Станом на 26 лютого відомо, що Росія вже втратила понад 500 бойових броньованих машин, 100 танків, 14 літаків, один БУК та понад 3 тисячі бійців.

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