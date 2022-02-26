Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російська армія втратила вже щонайменше 3000 бійців.
До теми Україна перемагає, – Офіс Президента про ситуацію в державі
Інші втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого:
- Літаки – 14
- Гелікоптери – 8
- Танки – 102
- Бойові броньовані машини – 536
- Гармат – 15
- ЗРК БУК – 1
- Автомобільна техніка – 17.
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Текст публікації Ганни Маляр:
Втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022:
Літаки –14
Гелікоптери – 8
Танки – 102
Бойові броньовані машини – 536
Гармат – 15
ЗРК БУК – 1
Автомобільна техніка – 17
Особовий склад – 3000.