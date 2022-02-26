Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російська армія втратила вже щонайменше 3000 бійців.

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Інші втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого:

  • Літаки – 14
  • Гелікоптери – 8
  • Танки – 102
  • Бойові броньовані машини – 536
  • Гармат – 15
  • ЗРК БУК – 1
  • Автомобільна техніка – 17.

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Текст публікації Ганни Маляр:

Втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022:

Літаки –14
Гелікоптери – 8
Танки – 102
Бойові броньовані машини – 536
Гармат – 15
ЗРК БУК – 1
Автомобільна техніка – 17
Особовий склад – 3000.