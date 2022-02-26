Информацию о том, что в России много раненых военных, который некуда класть, предоставили неизвестные хакеры.

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"В Украине п***ц, что творится. У нас уже нет мест в отделении, куда класть раненых ребят", – написала медсестра Мила Николаева.

Скриншот поста российской медсестры

Отметим, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага и их технику. По состоянию на 26 февраля известно, что Россия уже потеряла более 500 боевых бронированных машин, 100 танков, 14 самолетов, один БУК и более 3 тысяч бойцов.