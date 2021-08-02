До 2012 года контрабанда в Украине была уголовным преступлением, предусматривающим до 12 лет лишения свободы, однако позже ее декриминализировали, что практически стало индульгенцией для контрабандистов.

Примечательным для Украины будет Румынский опыт борьбы с контрабандой. В 2009-2011 годах страна начала активно повышать акцизы на сигареты, как в последние годы делает и Украина.

Рынок отреагировал немедленно – только за первый квартал 2010 года доля нелегальных сигарет в стране выросла с 20,9% до 36,2%. Вверх пошла контрабанда из не входящих в ЕС стран: Украины, Сербии и Молдовы,

– пишут журналисты.

После этого власти Румынии разработали две последовательные стратегии в борьбе с ростом контрабанды. Правительство изменило законодательство, ускорило судебные процедуры по делам, связанным с контрабандой сигарет, оснастило таможни современным техническим оборудованием и криминализовало продажу подакцизных товаров, не имеющих должной маркировки и доказательств происхождения.

Всего за год количество изъятых нелегальных сигарет выросло почти в два раза, а доходы от табачного акциза выросли почти на 350 млн евро – до 1,7 млрд евро в 2011-ом,

– говорится в материале.

Позже власти страны пересмотрели подход к налогообложению табачной отрасли, чтобы не допускать резких скачков акцизной нагрузки, которые провоцируют рост теневого рынка.

Подобные меры применили и в Венгрии. В 2005 году доля контрафакта в стране составляла 27%, а к 2012 году объем теневого сигаретного рынка в стране упал до 3,8%.

Поэтому законопроект о криминализации контрабанды, который одобрили в первом чтении, был в целом позитивно встречен рынком, хотя и нуждается в определенной коррекции, например, в поднятии нижнего порога уголовной ответственности. Предельная санкция согласно законопроекту – до 11 лет лишения свободы.

Такой подход в целом полностью соответствует европейским практикам, в частности директиве 2017 года, которой рекомендовалось ввести уголовную ответственность за преступления, наносящие ущерб финансовым интересам ЕС (под что подпадает и контрабанда), начиная с суммы в 10 тысяч,

– сообщает РБК-Украина.