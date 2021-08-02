До 2012 року контрабанда в Україні була кримінальним злочином, за який давали до 12 років позбавлення волі. Проте пізніше її декриміналізували, що практично стало індульгенцією для контрабандистів.

Примітним для України буде Румунський досвід боротьби з контрабандою. У 2009–2011 роках країна почала активно підвищувати акцизи на сигарети, як в останні роки робить і Україна.

Ринок відреагував негайно – тільки за перший квартал 2010 року частка нелегальних сигарет в країні зросла з 20,9% до 36,2%. Вгору пішла контрабанда з-поза меж ЄС країн: України, Сербії та Молдови,

– пишуть журналісти.

Після цього влада Румунії розробили дві послідовні стратегії в боротьбі зі зростанням контрабанди. Уряд змінив законодавство, прискорив судові процедури у справах, пов'язаних з контрабандою сигарет, оснастив митниці сучасним технічним обладнанням і криміналізував продаж підакцизних товарів, що не мають належного маркування та доказів походження.

Всього за рік кількість вилучених нелегальних сигарет зросла майже у два рази, а доходи від тютюнового акцизу зросли майже на 350 млн євро – до 1,7 млрд євро у 2011-му,

– йдеться в матеріалі.

Пізніше влада країни переглянула підхід до оподаткування тютюнової галузі, щоб не допускати різких стрибків акцизного навантаження, які провокують зростання тіньового ринку.

Подібні заходи застосували і в Угорщині. У 2005 році частка контрафакту в країні становила 27%, а вже у 2012 році обсяг тіньового сигаретного ринку в країні впав до 3,8%.

Тому законопроєкт про криміналізацію контрабанди, який схвалили в першому читанні, в цілому на ринку зустріли позитивно. Хоча він і потребує певного коригування, наприклад, в піднятті нижнього порога кримінальної відповідальності. Максимальна санкція згідно із законопроєктом – до 11 років позбавлення волі.

Такий підхід в цілому повністю відповідає європейським практикам, зокрема директиві 2017 року, якою рекомендувалося ввести кримінальну відповідальність за злочини, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС (під що підпадає і контрабанда), починаючи з суми в 10 тис.,

– повідомляє видання.