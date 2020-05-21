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Криминальный авторитет "Мультик" исчез из больницы после покушения на него

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Михаил Титов "Мультик" покинул больницу после покушения
Михаил Титов "Мультик" покинул больницу после покушения / УП

В Николаеве довольно неожиданно покинул больницу Михаил Титов, более известный как "Мультик". Туда он попал после покушения на него, когда киллер дважды попал ему в голову и шею.

Михаил Титов находился в vip-палате больницы скорой медицинской помощи в Николаеве. Однако в ночь на 21 мая он покинул ее с многочисленной охраной. Об этом сообщает "Новости-N" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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О том, что Титов покинул больницу, пишут и "Преступности.НЕТ" со ссылкой на главного врача Александра Демьянова. По его словам, Титов находился в реанимационном отделении (его состояние оценивалось как стабильно тяжелое). Однако оно улучшилось, поэтому его выписали для прохождения реабилитации.

Где находится Титов – пока неизвестно.

Покушение на Михаила Титова "Мультика": коротко

  • ВУ Михаила Титова стреляли в Николаеве 6 апреля. Во время перестрелки "Мультик" получил ранение в голову. По информации местных СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уху, срикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови.
  • Его сразу доставили в больницу. Состояние было тяжелое, поэтому его поместили в реанимацию.
  • Полицейские обнаружили оружие, из которого стреляли. Это охотничий карабин "Сайга" ( "гражданская" версия автомата Калашникова). Правоохранители отметили, что карабин похитили в 2018 году, до этого он принадлежал частному лицу.
  • Полиция рассматривает пять версий покушения на Титова. Среди них и перераспределение криминальных сфер влияния в регионе.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Украины Криминальные новости Михаил Титов "Мультик" Новости Николаева
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