Криминальный авторитет "Мультик" исчез из больницы после покушения на него

В Николаеве довольно неожиданно покинул больницу Михаил Титов, более известный как "Мультик". Туда он попал после покушения на него, когда киллер дважды попал ему в голову и шею.

Михаил Титов находился в vip-палате больницы скорой медицинской помощи в Николаеве. Однако в ночь на 21 мая он покинул ее с многочисленной охраной. Об этом сообщает "Новости-N" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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О том, что Титов покинул больницу, пишут и "Преступности.НЕТ" со ссылкой на главного врача Александра Демьянова. По его словам, Титов находился в реанимационном отделении (его состояние оценивалось как стабильно тяжелое). Однако оно улучшилось, поэтому его выписали для прохождения реабилитации.

Где находится Титов – пока неизвестно.

Покушение на Михаила Титова "Мультика": коротко