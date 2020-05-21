Кримінальний авторитет "Мультик" зник з лікарні після замаху на нього

У Миколаєві доволі несподівано покинув лікарню Михайло Тітов, більш відомий як "Мультик". Туди він потрапив після замаху на нього, коли кілер двічі влучив йому в голову та шию.

Михайло Титов перебував у vip-палаті лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Однак в ніч на 21 травня він покинув її з численою охороною. По це повідомляє "Новости-N" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Про те, що Титов покинув лікарню, пишуть і "Преступности.НЕТ" з посиланням на головного лікаря Олександра Дем'янова. За його словами, Тітов перебував у реанімаційному відділені (його стан оцінювався як стабільно важкий). Однак він покращився, тож його виписали для проходження реабілітації.

Де зараз перебуває Тітов – поки невідомо.

Замах на Михайла Тітова "Мультика": коротко