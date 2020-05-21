Кримінальний авторитет "Мультик" зник з лікарні після замаху на нього
У Миколаєві доволі несподівано покинув лікарню Михайло Тітов, більш відомий як "Мультик". Туди він потрапив після замаху на нього, коли кілер двічі влучив йому в голову та шию.
Михайло Титов перебував у vip-палаті лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Однак в ніч на 21 травня він покинув її з численою охороною. По це повідомляє "Новости-N" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
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Про те, що Титов покинув лікарню, пишуть і "Преступности.НЕТ" з посиланням на головного лікаря Олександра Дем'янова. За його словами, Тітов перебував у реанімаційному відділені (його стан оцінювався як стабільно важкий). Однак він покращився, тож його виписали для проходження реабілітації.
Де зараз перебуває Тітов – поки невідомо.
Замах на Михайла Тітова "Мультика": коротко
- У Михайла Тітова стріляли в Миколаєві 6 квітня. Під час перестрілки "Мультик" отримав поранення в голову. За інформацією місцевих ЗМІ, куля потрапила Тітову в шию, поблизу вуха, зрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові.
- Його одразу доставили до лікарні. Стан був важкий, тому його помістили в реанімацію.
- Поліцейські виявили зброю, з якої стріляли. Це мисливський карабін "Сайга" ("цивільна" версія автомата Калашникова). Правоохоронці зазначили, що карабін викрали у 2018 році, до того належав приватній особі.
- Поліція розглядає п'ять версій замаху на Тітова. Серед них і перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні.