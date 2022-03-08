Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase заблокировала 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Падение экономики России

Экс-премьер Украины Алексей Гончарук отметил, что российская экономика сейчас испытывает шок. Речь идет о том, что курс рубля к доллару преодолел психологическую отметку в 150 рублей. Гончарук отметил, что из этой ситуации выйти России будет уже невозможно.

Экс-премьер рассказал, что у россиян есть такие проблемы как: минус сотни тысяч рабочих мест, падение доходов населения в разы, рост цен и уменьшение ассортимента, уменьшение рынков для креативного класса.

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Текст публикации Михаила Федорова в телеграме

Coinbase заблокировала 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами.

Coinbase – одна из самых крупных криптовалютных бирж и единственная криптокомпания, представленная на NASDAQ.