Одна з найбільших криптовалютних бірж Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, що пов'язані з росіянами. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
До теми Криптовалюта не врятує Росію: чому у цьому переконані аналітики
Падіння економіки Росії
Експрем'єр України Олексій Гончарук зазначив, що російська економіка зараз переживає шок. Мовиться про те, що курс рубля до долара подолав психологічну відмітку у 150 рублів. Гончарук зауважив, що з цієї ситуації вийти Росії буде вже неможливо.
Експрем'єр розповів, що росіяни мають такі проблеми як мінус сотні тисяч робочих місць, падіння доходів населення в рази, зростання цін і зменшення асортименту, зменшення ринків для креативного класу.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Текст публікації Михайла Федорова у телеграм
Coinbase заблокувала 25 000 гаманців, пов'язаних з росіянами.
Coinbase – одна з найбільших криптовалютних бірж та єдина криптокомпанія, представлена на NASDAQ.