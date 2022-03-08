Компания уже приступила к блокированию примерно 25 тысяч российских адресов, которые "причастны к незаконной деятельности". Об этом рассказал главный юрист Coinbase Пол Грюол.

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"За последние несколько недель правительства всего мира ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов", – отметил он.

Справка. Coinbase – американская компания, управляющая платформой обмена криптовалют.

В настоящее время заблокировали уже более 25 тысяч адресов из России, "связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью".

Отмечается, что при регистрации пользователь обязан указать страну проживания, и если эта страна находится под санкциями, запрос будет отклонен.

И даже если кто-то открыл учетную запись Coinbase и впоследствии подвергся санкциям, компания идентифицирует эту учетную запись и закроет ее.

Мнение изменилось

При этом еще 4 марта генеральный директор компании Брайан Армстронг сообщал, что Coinbase не запрещает использование платформы гражданам России.

Санкции теперь не обойти

По словам Грюола, криптоактивы не помогут России обойти санкции.

"У одного только российского центрального банка более 630 миллиардов долларов в основном иммобилизованных резервных активов", – отметил он.

Это больше, чем общая рыночная капитализация всех цифровых активов и в 5 – 10 раз превышает общий ежедневный объем торговли всех цифровых активов.

То есть попытка скрыть большие транзакции с помощью открытой и прозрачной криптотехнологии была бы гораздо сложнее, чем другими устоявшимися методами (например, с использованием фиата, искусства, золота или других активов).

Россияне могут попытаться обойти санкции криптоактивами, но в таком масштабе это потребует массовых покупок, которые будут заметны. Такая покупная активность, вероятно, приведет к резкому росту цен, пишет Грюол.

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