Сначала путинская подстилка Симоньян опубликовала довольно возмутительный и абсурдный твит в соцсети. Так что программист не удержался.
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На доступном языке российский программист ей объяснил, что ошибается в вопросе отношения войны России против Украины.
"Если вам сейчас стыдно, что вы русские, не волнуйтесь – вы не русские", – написала журналистка нескольких российских помоек.
Иди на**й,
– коротко объяснил ее неправоту миллиардер.
Интересно, что сама пропагандистка по национальности – армянка.
Что известно о Бутерине
- Это канадский программист родом из России. Он соучредитель и бывший редактор печатного журнала Bitcoin Magazine. Миллиардер.
- Соучредитель проекта Ethereum, по идее которого в 2014 году выиграл премию World Technology Award, обойдя Марка Цукерберга и других претендентов.
Известный программист послал пропагандистку / Скриншот с твиттера
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