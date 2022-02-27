Сначала путинская подстилка Симоньян опубликовала довольно возмутительный и абсурдный твит в соцсети. Так что программист не удержался.

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На доступном языке российский программист ей объяснил, что ошибается в вопросе отношения войны России против Украины.

"Если вам сейчас стыдно, что вы русские, не волнуйтесь – вы не русские", – написала журналистка нескольких российских помоек.

Иди на**й,

– коротко объяснил ее неправоту миллиардер.

Интересно, что сама пропагандистка по национальности – армянка.

Что известно о Бутерине

Это канадский программист родом из России. Он соучредитель и бывший редактор печатного журнала Bitcoin Magazine. Миллиардер.

Соучредитель проекта Ethereum, по идее которого в 2014 году выиграл премию World Technology Award, обойдя Марка Цукерберга и других претендентов.

Обратите внимание, что Ethereum – вторая после Bitcoin криптовалюта.



Известный программист послал пропагандистку / Скриншот с твиттера

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