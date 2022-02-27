Спершу путінська підстилка Сімоньян опублікувала досить обурливий та абсурдний твіт у соцмережі. Тож програміст не втримався.

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Доступною мовою він їй пояснив, що та помиляється у питанні відносини війни Росії проти України.

"Якщо вам зараз соромно, що ви рускіє, не хвилюйтеся – ви не рускіє", – написала журналістка кількох російських помийок.

Йди на **й,

– коротко пояснив її неправоту мільярдер.

Цікаво, що сама пропагандистка за національністю – вірменка.

Що відомо про Бутеріна

Це канадський програміст родом з Росії. Він співзасновник і колишній редактор друкованого журналу Bitcoin Magazine. Мільярдер.

Співзасновник проєкту Ethereum, за ідею якого у 2014 році виграв премію World Technology Award, обійшовши Марка Цукерберга та інших претендентів.

Зверніть увагу, що Ethereum – друга після Bitcoin криптовалюта.



Відомий програміст послав пропагандистку / Скриншот з твітера

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