Сервис деактивировал все российские и белорусские учетные записи, поэтому пользователи не могут выводить заработанные там деньги и подписываться на другие аккаунты.
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Сейчас модели жалуются на ситуацию в соцсетях OnlyFans и требуют выплатить им деньги: "Мы не вовлечены в политику, мы нормальные люди", "Русские модели – не Путин".
Что известно о OnlyFans?Это платформа подписки, где пользователи могут монетизировать свое содержимое и получать деньги за обмен такими вещами, как фотографии и видео, в том числе и откровенного характера.
Добавим, что страны G7 договорились поставлять Украину оборонное вооружение и усилить санкции против России. В частности, страны договорились продолжать:
- Поставки оборонного вооружения и техники в Украину,
- Эскалировать санкции, чтобы ослабить российскую экономику,
- Вызвать Путина на глобальных форумах.
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