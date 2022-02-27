Сервис деактивировал все российские и белорусские учетные записи, поэтому пользователи не могут выводить заработанные там деньги и подписываться на другие аккаунты.

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Сейчас модели жалуются на ситуацию в соцсетях OnlyFans и требуют выплатить им деньги: "Мы не вовлечены в политику, мы нормальные люди", "Русские модели – не Путин".

Что известно о OnlyFans? Это платформа подписки, где пользователи могут монетизировать свое содержимое и получать деньги за обмен такими вещами, как фотографии и видео, в том числе и откровенного характера.