Состоялась важная встреча G7 и Украины. Министр иностранных дел Великобритании рассказала, что страны Большой семерки будут продолжать защищать Украину.
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Мы четко осознаем, что Путин должен потерпеть крах и восстановить суверенитет Украины,
– заявила она.
Поэтому страны G7 договорились продолжать:
- Поставки оборонительного вооружения и техники в Украину,
- Отменить санкции, чтобы ослабить российскую экономику,
- Вызвать Путина на глобальных форумах
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