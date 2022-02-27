Відбулась важлива зустріч G7 та України. Міністерка закордонних справ Великої Британії розповіла, що країни Великої сімки будуть продовжувати захищати Україну.
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Ми чітко усвідомлюємо, що Путін повинен зазнати краху і відновити суверенітет України,
– заявила вона.
Тож країни G7 домовилися продовжувати:
- Постачання оборонного озброєння та техніки в Україну,
- Ескалувати санкції, щоб послабити російську економіку,
- Викликати Путіна на глобальних форумах,
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