Європейські країни готові надати Україні будь-яку підтримку у боротьбі з російськими окупантами. ЄС вже прийняв багато санкцій проти Росії та продовжує це робити, але союз не обмежиться лише економічними важелями впливу.

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ЄС дасть Україні летальну зброю

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз профінансує купівлю та доставку летальної зброї в Україну. Вперше у своїй історії ЄС забезпечить озброєнням третю країну.

Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зараз ЄС створює спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога ЄС максимально відповідала нашим потребам.

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