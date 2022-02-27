У коментарі одному з російських ЗМІ український журналіст Дмитро Гордон чітко дав зрозуміти, що українці не раді окупантам. У прямому ефірі Гордон послав російське військо.

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Емоційну промову Гордона не вдалося почути повністю – російські журналісти швидко вимкнули звук в українського журналіста. Це Гордона не зупинило –навіть після вимкнення звуку журналіст продовжував говорити.

Відео з нецензурним Гордоном:

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