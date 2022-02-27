В комментарии одному из российских СМИ украинский журналист Дмитрий Гордон четко дал понять, что украинцы не рады оккупантам. В прямом эфире Гордон послал российское войско.

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Эмоциональную речь Гордона не удалось услышать полностью – российские журналисты быстро выключили звук у украинского журналиста. Это Гордона не остановило –даже после выключения звука журналист продолжал говорить.

Видео с нецензурным Гордоном:

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