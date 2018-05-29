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Кристально чистый случай террористического убийства, – руководство ATR об убийстве Бабченко

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В ATR считают убийство Бабченко террористическим актом России
В ATR считают убийство Бабченко террористическим актом России / Фото из открытых источников

О том, что убитый вечером 29 мая российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не имел в Украине никаких врагов, рассказал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Единственное возможное объяснение гибели журналиста Аркадия Бабченко в Киеве – террористический акт, за которым стоит Россия, сообщил в комментарии изданию "Гордон" заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

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Ни в личности, ни в деятельности Аркадия не было ничего бытового. Человек был чистым, как лист бумаги, на котором он писал,
– подчеркнул он.

Муждабаев также заявил, что наиболее вероятным исполнителем преступления является Россия, поскольку в Украине Бабченко не имел врагов.

"Это российская пуля. Неважно, кто исполнитель. Я точно знаю: это они. Он не имел врагов в Украине вообще. Кристально чистый случай террористического убийства. Никакого другого заказчика, кроме власти Российской Федерации, я в этом преступлении не вижу. И придумать не могу, даже если захочу это сделать", – подчеркнул представитель руководства ATR.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?
Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.

 

 

Теги: Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины Криминальные новости журналисты Новости политики
Источник: 24 Канал
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