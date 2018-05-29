Кришталево чистий випадок терористичного вбивства, – керівництво ATR про вбивство Бабченка

Про те, що вбитий ввечері 29 травня російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко не мав в Україні жодних ворогів, розповів заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

Єдине можливе пояснення загибелі журналіста Аркадія Бабченка в Києві – терористичний акт, за яким стоїть Росія, повідомив у коментарі виданню "Гордон" заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

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Ні в особистості, ні в діяльності Аркадія не було нічого побутового. Людина була чистою, як аркуш паперу, на якому вона писала,

– наголосив він.

Муждабаєв також заявив, що найімовірнішим виконавцем злочину є Росія, оскільки в Україні Бабченко не мав ворогів.

"Це російська куля. Неважливо, хто виконавець. Я точно знаю: це вони. Він не мав ворогів в Україні взагалі. Кришталево чистий випадок терористичного вбивства. Жодного іншого замовника, окрім влади Російської Федерації, я в цьому злочині не бачу. І придумати не можу, навіть якщо захочу це зробити", – підкреслив представник керівництва ATR.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.