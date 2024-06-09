Об этом сообщили на сайте организации. Там также отметили, что Кристоф Делуар ушел из жизни в результате непродолжительной тяжелой болезни.

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Генеральный секретарь "Репортеров без границ" умер

Мы шокированы, потрясены и полны боли от этой слишком ранней смерти,

– сообщила директор немецкого филиала "Репортеров без границ" Аня Остерхаус.

Известно, что Кристоф Делуар возглавлял RSF на международном уровне в течение 12 лет, то есть еще с 2012 года. В 2018 году он основал Форум информации и демократии. Это инициатива, которая выступает за верховенство права и свободную прессу как основу каждой демократии.

"Он сделал организацию пригодной для будущего в то время, когда дезинформация и нападения на журналистов все больше угрожают свободе прессы, и когда автократии пытаются задушить свободную прессу. Мы глубоко благодарны ему за его неустанную преданность свободе прессы", – заявила Остерхаус.

Она добавила, что правление и вся команда RSF Germany "глубоко встревожены" и мыслями они вместе с семьей Делуара. Однако, по ее словам, организация продолжит свою работу и будет работать по всему миру над укреплением и поддержкой журналистики.

"Репортеры без границ" – это что

Это международная организация, которая расположена в Париже, и защищает и продвигает свободу слова во всем мире. Организация проводит борьбу с цензурой и выступает за освобождение журналистов, которые находятся в заключении.

Что известно о Делуаре

Он родился 22 мая 1971 года в Парай-ле-Мониаль, что в Бургундии, в семье учителей. Он был журналистом, автором и редактором, а с мая 2008 года по июль 2012 года работал директором Центра подготовки журналистов (CFJ).

После этого и до самой смерти Делуар был генеральным секретарем организации "Репортеры без границ". У него остались жена Перрин и их сын Натан.

Напомним также, что недавно в Киеве умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 63 года. Владимир Зеленский также выразил свои соболезнования родным и близким заслуженного украинского журналиста.