Польские журналисты отметили, что один из самых богатых людей страны умер при загадочных обстоятельствах. Кшановский также был почетным консулом Украины в Ряшеве.

Интересно В Польше умер пограничник, которого на границе с Беларусью ранил ножом мигрант

Ежи Кшановский умер при загадочных обстоятельствах

54-летний Ежи Кшановский пропал без вести после того, как вышел из дома в селе Кросьценко Вижне, Коросненский уезд, Подкарпатское воеводство. По сообщению радио RMF, Кшановский вышел из дома в шортах и футболке на прогулку и с тех пор его никто не видел. Обеспокоенные родственники связались с полицией, что побудило начать поиски пропавшего.

Совместными усилиями полиции, пожарных, спасателей, кинологов и беспилотника, оснащенного тепловизором, около полудня в четверг было начато поисковую операцию. К сожалению, в пятницу вечером спасатели обнаружили тело погибшего бизнесмена в поле неподалеку от его дома в Кросценку Вижнем, что на Подкарпатье. Точные причины и обстоятельства трагедии остаются невыясненными. В ответ на это прокурор распорядился провести вскрытие тела для дальнейшего расследования.

54-летний Ежи Кшановский и его брат Адам в 1992 году основали компанию Nowy Styl, который стал известными европейским производителем офисной мебели. Адам Кшановский сейчас является президентом компании. Братья Кшановские уже много лет подряд признаются одними из самых богатых поляков по версии журнала Forbes, заняв 57-е место в 2021 году. В то время их компания производила около 8 миллионов стульев в год.

В 2023 году доход от продаж компании Nowy Styl составил 310 миллионов евро (эквивалент 1,3 миллиарда злотых). Компания распространяет свою продукцию в более чем 70 странах мира.

Ранее в Польше умер пограничник, которого ранили

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш сообщил, что пограничник, которого ранили мигранты в районе села Дубичи Церковные, умер 6 июня. Погибший пограничник Матеуш более недели боролся за жизнь в больнице, но так и не смог выздороветь после тяжелого ранения.

Министр отметил жертвенность и преданность Родине Матеуша и назвал его "примером высочайшего мужества". Он также выразил сожаление в связи с этой потерей.