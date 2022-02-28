Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Важно В Украине убито 4500 российских солдат, – Зеленский

Россиянам нужно доносить правду

Данилов подчеркнул, что нужно максимально полно доносить до жителей России и родственников российских военных реальную ситуацию с количеством жертв и пленных.

Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри РФ относительно необходимости немедленного прекращения войны.

– добавил политик.

Информационно воевать на территории врага нужно всеми возможными инструментами: