Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Важно В Украине убито 4500 российских солдат, – Зеленский
Россиянам нужно доносить правду
Данилов подчеркнул, что нужно максимально полно доносить до жителей России и родственников российских военных реальную ситуацию с количеством жертв и пленных.
Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри РФ относительно необходимости немедленного прекращения войны.
– добавил политик.
Информационно воевать на территории врага нужно всеми возможными инструментами:
- через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в России,
- через социальные сети и российские популярные паблики,
- создавая дезорганизующее видео и текстовый контент. Его следует доносить до российских военных.