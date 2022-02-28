Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Важливо В Україні вбито 4500 російських солдатів, – Зеленський

Росіянам треба доносити правду

Данілов наголосив, що треба максимально повно доносити до жителів Росії і родичів російських військових реальну ситуацію з кількістю жертв і полонених.

Наша мета – розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни,

– додав політик.

Інформаційно воювати на території ворога треба всіма можливими інструментами: