Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Важливо В Україні вбито 4500 російських солдатів, – Зеленський
Росіянам треба доносити правду
Данілов наголосив, що треба максимально повно доносити до жителів Росії і родичів російських військових реальну ситуацію з кількістю жертв і полонених.
Наша мета – розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни,
– додав політик.
Інформаційно воювати на території ворога треба всіма можливими інструментами:
- через спілкування зі знайомими і родичами, які проживають на Росії,
- через соціальні мережі і російські популярні пабліки,
- створюючи дезорганізуюче відео та текстовий контент. Його слід доносити до російських військових.