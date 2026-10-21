О сложной ситуации на ЗАЭС по состоянию на первую половину октября 2026 года сообщило ГУР Минобороны.

Что происходит на оккупированной ЗАЭС?

Все шесть энергоблоков станции находятся в режиме холодной остановки и не производят электроэнергию. В то же время уровень воды в охлаждающем водоеме продолжает снижаться.

По состоянию на 12 октября он составлял 12,27 метра, тогда как в начале месяца был на уровне 12,34 метра. Для полноценного обеспечения потребностей станции необходим уровень воды не менее 15 метров. Для сравнения: в июле этот показатель достигал 12,86 метра, в начале августа составлял 12,63 метра, а в конце месяца – 12,55 метра.

Отдельная угроза – нехватка дизельного топлива для резервных генераторов. В случае полного отключения электроэнергии на станции они должны поддерживать ее работу, потребляя при длительном использовании около 150 тонн топлива в сутки. Однако оккупационная администрация не может обеспечить ЗАЭС необходимыми запасами дизельного топлива.

По данным ГУР, оккупанты рассматривают возможность сократить количество генераторов, находящихся в автоматическом режиме ожидания. Это повышает риск аварийных ситуаций. Также они прорабатывают варианты скрытой поставки топлива, в частности низкого качества, без уведомления миссии МАГАТЭ.

Почему станции не хватает электроснабжения и персонала?

На ЗАЭС также не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы ремонтировать оборудование и обеспечить подключение станции к внешним источникам питания.

Украина предлагала подать напряжение на линию электропередачи 750 кВ "Днепровская" через линию подстанции 330 кВ "Феросплавная-1". Однако Кремль отклонил это предложение, что оставило нерешенной проблему с электроснабжением и усилило риски для ядерной безопасности.

Сложной остается и ситуация с работниками. До полномасштабного вторжения на станции работали около 11 тысяч специалистов. Сейчас общая численность персонала составляет примерно 5 тысяч человек, а непосредственно на площадке находилось 1450 работников.

Из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить работой весь штат часть персонала перевели на удаленный режим или отправили в вынужденные "отпуска". Некоторым работникам планируют прекратить выплату зарплаты под предлогом "невыполнения обязанностей".

Оккупанты также не могут полноценно заменить украинских специалистов. Для подготовки новых кадров они планируют ввести специальные учебные курсы для абитуриентов из российских регионов.

Какова ситуация в оккупированном Энергодаре?

Проблемы есть не только на территории станции, но и в самом Энергодаре. В городе регулярно возникают перебои с мобильной связью, интернетом, электро- и водоснабжением. Также не хватает топлива, питьевой воды и продуктов питания.

По данным ГУР, Россия усиливает информационную изоляцию города, пытаясь ограничить распространение сведений о ситуации в Энергодаре и на ЗАЭС. В частности, фиксируются преднамеренные отключения интернета и мобильной связи, а также случаи произвола со стороны российских "полицейских" в отношении мирных жителей.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что россияне размещают технику непосредственно в цехах расположенной поблизости Запорожской ТЭС и неоднократно наносили удары по трансформаторам станции.