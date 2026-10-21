Про складну ситуацію на ЗАЕС станом на першу половину жовтня 2026 року повідомило ГУР МО.

Що відбувається на окупованій ЗАЕС?

Усі шість енергоблоків станції перебувають у режимі холодного зупину й не виробляють електроенергію. Водночас рівень води у ставку-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Станом на 12 жовтня він становив 12,27 метра, тоді як на початку місяця був на рівні 12,34 метра. Для повноцінного забезпечення потреб станції необхідний рівень води щонайменше 15 метрів. Для порівняння, у липні показник сягав 12,86 метра, на початку серпня становив 12,63 метра, а наприкінці місяця – 12,55 метра.

Окрема загроза – нестача дизельного пального для резервних генераторів. У разі повного знеструмлення станції вони мають підтримувати її роботу, споживаючи за тривалого використання близько 150 тонн пального на добу. Однак окупаційна адміністрація не може забезпечити ЗАЕС необхідними запасами дизеля.

За даними ГУР, окупанти розглядають можливість зменшити кількість генераторів, які перебувають в автоматичному режимі очікування. Це підвищує ризик аварійних ситуацій. Також вони опрацьовують варіанти прихованого постачання пального, зокрема низької якості, без інформування місії МАГАТЕ.

Чому станції бракує електроживлення та персоналу?

На ЗАЕС також не вистачає кваліфікованих фахівців, які могли б ремонтувати обладнання та забезпечити підключення станції до зовнішніх джерел живлення.

Україна пропонувала подати напругу на лінію електропередачі 750 кВ "Дніпровська" через лінію підстанції 330 кВ "Феросплавна-1". Однак Кремль відхилив цю пропозицію, що залишило невирішеною проблему з електропостачанням і посилило ризики для ядерної безпеки.

Складною залишається й ситуація з працівниками. До повномасштабного вторгнення на станції працювали близько 11 тисяч фахівців. Нині загальна чисельність персоналу становить приблизно 5 тисяч осіб, а безпосередньо на майданчику перебувало 1450 працівників.

Через неспроможність окупаційної адміністрації забезпечити роботою весь штат частину персоналу перевели на дистанційний режим або відправили у вимушені "відпустки". Деяким працівникам планують припинити виплату зарплати під приводом "невиконання обов'язків".

Окупанти також не можуть повноцінно замінити українських спеціалістів. Для підготовки нових кадрів вони планують запровадити спеціальні навчальні курси для абітурієнтів із російських регіонів.

Яка ситуація в окупованому Енергодарі?

Проблеми є не лише на території станції, а й у самому Енергодарі. У місті регулярно виникають перебої з мобільним зв'язком, інтернетом, електро- та водопостачанням. Також бракує пального, питної води й продуктів харчування.

За даними ГУР, Росія посилює інформаційну ізоляцію міста, намагаючись обмежити поширення відомостей про ситуацію в Енергодарі та на ЗАЕС. Зокрема, фіксують навмисні відключення інтернету й мобільного зв'язку, а також випадки свавілля російських "поліцаїв" щодо цивільних мешканців.

Нагадаємо, раніше 24 Канал писав, що росіяни розміщують техніку безпосередньо в цехах розташованої поруч Запорізької ТЕС та неодноразово били по трансформаторах станції.