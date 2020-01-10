Критический износ украинских АЭС может привести к очередной катастрофе

Большинство атомных энергоблоков в Украине достигли предельного срока эксплуатации

Большинство из 15 расположенных в Украине атомных энергоблоков достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации. Об этом сообщают Украинские национальные новости, передает РБК-Украина.

Стоимость продления срока эксплуатации энергоблоков (максимум 20-30 лет) исчисляется миллиардами гривен, пишет издание.

Но такого финансирования нет и в обозримом будущем не будет. Безопасный вывод из строя изношенных реакторов обойдется еще дороже — по миллиарду долларов на каждый. Последствия латания дыр и вовсе непредсказуемы. Нарушить правила и сроки эксплуатации оборудования АЭС – худшее, что можно предпринять. Слишком высока вероятность очередной техногенной катастрофы,

– говорится в публикации.

Стоит отметить, что 4 января на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая защита, и он был отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты не называют. "А 30-летний энергоблок № 1 Ровенской АЭС вышел из строя уже через месяц после продления срока эксплуатации еще на 20 лет. Аналогичная попытка вернуть к жизни второй энергоблок была признана таковой, что противоречит Конвенции Эспоо (Международная Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, – ред.)", – отмечает издание.

Тем временем, как пишет СМИ, страны ЕС активно замещают атомную и угольную генерацию электроэнергии альтернативной. Это не просто глобальный тренд, но и экономическая целесообразность — ВИЭ не требует больших капиталовложений и является самой дешевой генерацией.

По данным УНН, в 2019 году Украина заняла восьмое место в мире по инвестициям в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), поднявшись в рейтинге Bloomberg на 55 позиций. В эксплуатацию введено в общей сложности более 4 гигаватт "зеленых" электростанций. По прогнозам экспертов, тренд сохранится, и в 2020 году доля возобновляемых источников в общей генерации достигнет как минимум 11%.