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      Критичний стан українських АЕС може призвести до чергової катастрофи

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      АЕС / 112.ua

      Більшість атомних енергоблоків в Україні досягли граничного терміну експлуатації.

      Більшість з 15 розташованих в Україні атомних енергоблоків досягли критичного терміну експлуатації і потребують модернізації. Про це повідомляють Українські національні новини, передає РБК-Україна.

      Вартість продовження терміну експлуатації енергоблоків (максимум 20-30 років) передбачає мільярди гривень, пише видання.

      Але такого фінансування немає і в найближчому майбутньому не буде. Безпечне виведення з ладу зношених реакторів обійдеться ще дорожче по мільярду доларів на кожен. Наслідки латання дірок і зовсім непередбачувані. Порушити правила і терміни експлуатації обладнання АЕС найгірше, що можна зробити. Занадто висока ймовірність нової техногенної катастрофи,
      йдеться в публікації.

      Варто відзначити, що 4 січня на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС спрацював автоматичний захист, в результаті якого він був відключений від енергомережі. Причини спрацьовування захисту не називають. "А 30-річний енергоблок № 1 Рівненської АЕС вийшов з ладу вже через місяць після продовження терміну експлуатації ще на 20 років. Аналогічна спроба повернути до життя другий енергоблок була визнана такою, що суперечить Конвенції Еспоо (Міжнародна Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, ред.)", зазначає видання.

      Тим часом, як пише ЗМІ, країни ЄС активно заміщують атомну та вугільну генерацію електроенергії альтернативною. Це не просто глобальний тренд, але і економічна доцільність ВДЕ не вимагає великих капіталовкладень і є найдешевшою генерацією.

      За даними УНН, в 2019 році Україна посіла восьме місце в світі з інвестицій в відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), піднявшись у рейтингу Bloomberg на 55 позицій. В експлуатацію було введено в цілому більше 4 гігават "зелених" електростанцій. За прогнозами експертів, тренд збережеться, і в 2020 році частка поновлюваних джерел в загальній генерації досягне як мінімум 11%.

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      Теги: Новини України АЕС Енергетика Відновлювана енергетика
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