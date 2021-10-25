Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что попытки Украины создать ракетные системы обернутся неудачей.

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В Москве раскритиковали технические возможности Украины

В Москве утверждают, что все технические достижения базируются на еще советских разработках, которые сильно проигрывают современному вооружению. Однако Россия, несмотря на пренебрежительное отношение к намерениям Киева, планирует все же следить за украинской ракетной программой.

Вооружение Украине может поставлять Великобритания

Также Гаврилов не исключает, что вооружение украинцам может поставлять и Великобритания. Это выглядит вполне реально на фоне значительного напряжения между Москвой и Лондоном.

В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают,

– сказал Гаврилов.

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Арестович сказал, что Украина может использовать ракеты против Москвы

Отметим, что ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что агрессивная политика просто вынуждает Украину искать новые варианты адекватных ответов. Одним из них могут стать ракеты оперативно-тактического радиуса действия. Для этого, считает Арестович, Украине не потребуется членство в НАТО.