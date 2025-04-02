Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ – "Свои. Кривой Рог" и "Первый городской. Кривой Рог".

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Мужчина погиб в собственной машине

К вечеру 2 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистикой. Враг ударил по одному из предприятий города, вспыхнул пожар.

К сожалению, вследствие очередного военного преступления оккупантов погибли мирные люди. Так, как пишут местные СМИ, одна из жертв – мужчина – погиб в собственном автомобиле.

Местные телеграм-каналы также публикуют кадры с места трагедии. По предварительной информации, мужчина ехал за рулем, когда Россия ударила баллистикой.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким тех, кто погиб 2 апреля в результате ракетной атаки на Кривой Рог. Светлая и вечная память!



Мужчина погиб в авто на месте прилета / Фото "Первый городской"

По состоянию на 18:55 известно о 4 погибших и 12 пострадавших в результате атаки. Среди пострадавших в Кривом Роге – 8-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил очередную ракетную атаку оккупантов. Он отметил, что этот удар – циничный террор против мирного населения.