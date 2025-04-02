Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ – "Свої. Кривий Ріг" та "Перший міський. Кривий Ріг".

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Чоловік загинув у власній автівці

Надвечір 2 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Ворог вдарив по одному з підприємств міста, спалахнула пожежа.

На жаль, унаслідок чергового воєнного злочину окупантів загинули мирні люди. Так, як пишуть місцеві ЗМІ, одна з жертв – чоловік – загинув у власному автомобілі.

Місцеві телеграм-канали також публікують кадри з місця трагедії. За попередньою інформацією, чоловік їхав за кермом, коли Росія вдарила балістикою.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким тих, хто загинув 2 квітня внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг. Світла та вічна пам'ять!



Чоловік загинув у авто на міці прильоту / Фото "Перший міський"

Станом на 18:55 відомо про 4 загиблих та 12 постраждалих внаслідок атаки. Серед постраждалих у Кривому Розі – 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський засудив чергову ракетну атаку окупантів. Він наголосив, що цей удар – цинічний терор проти мирного населення.