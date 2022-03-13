Несмотря на огромные потери личного состава и техники, российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Благодаря численности враг пытается пройти вглубь страны по разным направлениям.

Кстати Россияне пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитаться командованию, – Маляр

Главные цели оккупантов

Как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня враг сосредоточил основные усилия для того, чтобы продвинуться в направлении Кривого Рога и захватить Николаев.

Враг также не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города,

– говорится в сообщении.

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