Замминистра обороны Маляр заметила, что российские захватчики попытаются закрепиться на рубежах временно занятых территорий. Здесь очень важна позиция местной общины.

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Поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас они пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитываться своему командованию,

– подчеркнула Маляр.

Она отметила, что Токмак, Мелитополь, Херсон не дают врагу реализовать такие планы.

Маляр подчеркнула: вражеская армия разрушает города, деревни, гражданскую инфраструктуру. Россия пытается запугать украинцев. В то же время, украинская нация – непобедима .