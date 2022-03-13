Заступниця міністра оборони Маляр зауважила, що російські загарбники спробують закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. Тут дуже важлива позиція місцевої громади.

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Оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, зараз вони намагаються досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню,

– наголосила Маляр.

Вона зауважила, що Токмак, Мелітополь, Херсон не дають ворогу реалізовувати такі плани.

Маляр наголосила: ворожа армія руйнує міста, села, цивільну інфраструктуру. Росія намагається залякати українців. Водночас українська нація – незламна.

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