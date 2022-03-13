Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у ефірі одного з телеканалів. За його словами, попередня доба 12 березня пройшла відносно спокійно. Ситуація навколо столиці не змінилася жодним чином, повідомляє 24 канал.

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За словами Єніна, сьогодні військове командування в Києві робить усе задля оборонного посилення інженерного забезпечення столиці. Зокрема, підтягують резерви, та накопичують відповідні додаткові сили та засоби. Мета таких заходів – відбиття можливих атак.

Українська сторона продовжує робити все, щоб надалі перейти до активних наступальних дій із відбиття того угруповання, яке перебуває поблизу Києва,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

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