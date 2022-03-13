Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов. По его словам, предыдущие сутки 12 марта прошли относительно спокойно. Ситуация вокруг столицы не изменилась никоим образом, сообщает 24 канал.

Актуально Оккупанты перегруппировываются и, вероятно, попытаются захватить левобережную часть Киева, – Генштаб

Киев готовится дать отпор оккупантам

По словам Енина, сегодня военное командование в Киеве делает все для оборонного усиления инженерного обеспечения столицы. В частности, подтягивают резервы, и накапливают соответствующие дополнительные силы и средства. Цель таких мероприятий – отражение возможных атак.

Украинская сторона продолжает делать все, чтобы в дальнейшем перейти к активным наступательным действиям по отражению той группировки, которая находится вблизи Киева,

– подчеркнул советник министра внутренних дел.

Смотрите полное видео заявлений Евгения Енина о войне России против Украины

Обратите внимание Киев пытается жить нормальной жизнью, – Подоляк показал фото из столицы

К теме – В КГГА рассказали, как прошла ночь 13 марта в Киеве: видео 24 канала