Все, что известно о вражеском ударе по Кривому Рогу и его последствиях, – рассказывает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили в 21:56, а уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали о движении скоростной цели в направлении города.

Взрыв в Кривом Роге прогремел о 22:01. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сразу сообщил, что была повреждена гражданская инфраструктура: на месте атаки возник пожар.

Впоследствии стало известно, что под вражеским ударом был местный отель, где проживали люди: была разрушена лестничная клетка пятиэтажного здания. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что это было прямое попадание баллистической ракеты.

Какие последствия удара по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак

По данным Днепропетровской ОГА, в результате обстрела, кроме гостиницы, были повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов, 2 школы, 2 детсада. Окончательные последствия российской атаки еще уточняются.

Неподалеку от места удара правоохранители развернули мобильный пункт, где принимают заявления от пострадавших о повреждении имущества и оказывают помощь людям.

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Сколько людей погибли и пострадали

По состоянию на 10:00 6 марта известно, что в результате попадания погибли четыре человека, еще 32 человека получили ранения, среди них есть 13-летняя девушка и юноша 17 лет. К сожалению, утром стало известно, что в больнице умер 43-летний мужчина, который пострадал во время атаки. Его состояние было тяжелым, медики всю ночь боролись за жизнь мужчины, но травмы были несовместимы с жизнью.

Сейчас в больницах находятся 30 человек, из них 3 в крайне тяжелом состоянии, 11 в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь. Состояние других пострадавших оценивается как среднее, еще двое находятся на амбулаторном лечении.

В пятницу, 7 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам вражеской террористической атаки.

В результате обстрела Кривого Рога есть погибшие / Фото: Сергей Лысак

Как Зеленский отреагировал на вражеский удар

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и сообщил, что перед атакой в отель, который был под ударом, заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов и Великобритании.

По его словам, они выжили, потому что успели спуститься из номеров.

Я благодарю всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей,

– написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас нельзя делать никакой паузы в давлении на Россию для того, чтобы "остановить эту войну и террор против жизни".

Спасательная операция в Кривом Роге продолжалась всю ночь: смотрите видео