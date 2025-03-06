Усе, що відомо про ворожий удар по Кривому Рогу та його наслідки, – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Повітряну тривогу в Кривому Розі оголосили о 21:56, а вже за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ написали про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Вибух у Кривому Розі пролунав о 22:01. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак одразу повідомив, що була пошкоджена цивільна інфраструктура: на місці атаки виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що під ворожим ударом був місцевий готель, де проживали люди: було зруйновано сходову клітину п'ятиповерхової будівлі. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що це було пряме влучення балістичної ракети.

Які наслідки удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак

За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок обстрілу, окрім готелю, були понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів, 2 школи, 2 дитсадки. Остаточні наслідки російської атаки ще уточнюються.

Неподалік від місця удару правоохоронці розгорнули мобільний пункт, де приймають заяви від потерпілих щодо пошкодження майна та надають допомогу людям.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Скільки людей загинули та постраждали

Станом на 10:00 6 березня відомо, що внаслідок влучання загинули чотири людини, ще 32 людини зазнали поранень, серед них є 13-річна дівчина та юнак 17 років. На жаль, зранку стало відомо, що в лікарні помер 43-річний чоловік, який постраждав під час атаки. Його стан був важким, медики всю ніч боролися за життя чоловіка, але травми були несумісні з життям.

Наразі у лікарнях перебувають 30 осіб, з них 3 у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та надають усю необхідну допомогу. Стан інших потерпілих оцінюється як середній, ще двоє перебувають на амбулаторному лікуванні.

У п'ятницю, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки.

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі / Фото: Сергій Лисак

Як Зеленський відреагував на ворожий удар

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу та повідомив, що перед атакою в готель, який був під ударом, заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів та Британії.

За його словами, вони вижили, бо встигли спуститись із номерів.

Я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей,

– написав Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб "зупинити цю війну й терор проти життя".

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