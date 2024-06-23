Ранее о загрязнении воздуха предупреждали жителей Черкасс. Атмосфера была перенасыщена аммиаком и формальдегидом.
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Над Кривым Рогом видели облако 23 июня
Огромное темное облако заметили около 6 утра на Соцгороде, а затем в Долгинцевском районе. Вероятно, это связано с промышленным выбросом, которые бывали и раньше. Правда, не такие масштабные,
– отметили журналисты.
В ГСЧС в комментарии 24 Канала также посоветовали обращаться к Арселор Миталл и местным властям. Но чрезвычайной ситуации в городе нет, как рассказала нам Дарья Цуркань.
Мы дали запрос в Арселор Митал и в Управление экологии исполкома Криворожского городского совета. Как только появится новая информация, мы дополним эту новость.
Насколько загрязнен воздух в Кривом Роге сейчас
Согласно данным мониторинга качества оценки воздуха, 23 июня в Кривом Роге воздух может навредить, особенно это касается чувствительных групп людей, например, аллергиков. Жителям Металлургического, Саксаганского и Долгинцевского районов лучше не выходить на улицу.
Заметно, что загрязнение воздуха касается нескольких районов / Скриншот 24 Канала
Лучше не выходить на улицу. Вместо этого следует закрыть окна и пить больше воды.
Какая ситуация с воздухом в Кривом Роге сейчас / Скриншот 24 Канала