Ранее о загрязнении воздуха предупреждали жителей Черкасс. Атмосфера была перенасыщена аммиаком и формальдегидом.

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Над Кривым Рогом видели облако 23 июня

Огромное темное облако заметили около 6 утра на Соцгороде, а затем в Долгинцевском районе. Вероятно, это связано с промышленным выбросом, которые бывали и раньше. Правда, не такие масштабные,

– отметили журналисты.

В ГСЧС в комментарии 24 Канала также посоветовали обращаться к Арселор Миталл и местным властям. Но чрезвычайной ситуации в городе нет, как рассказала нам Дарья Цуркань.

Мы дали запрос в Арселор Митал и в Управление экологии исполкома Криворожского городского совета. Как только появится новая информация, мы дополним эту новость.

Насколько загрязнен воздух в Кривом Роге сейчас

Согласно данным мониторинга качества оценки воздуха, 23 июня в Кривом Роге воздух может навредить, особенно это касается чувствительных групп людей, например, аллергиков. Жителям Металлургического, Саксаганского и Долгинцевского районов лучше не выходить на улицу.



Заметно, что загрязнение воздуха касается нескольких районов / Скриншот 24 Канала

Лучше не выходить на улицу. Вместо этого следует закрыть окна и пить больше воды.

Какая ситуация с воздухом в Кривом Роге сейчас / Скриншот 24 Канала