Раніше про забруднення повітря попереджали черкащан. Атмосфера була перенасичена аміаком і формальдегідом.

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Над Кривим Рогом бачили хмару 23 червня

Величезну темну хмару помітили близько 6 ранку на Соцмісті, а згодом у Довгинцівському районі. Ймовірно, це пов'язано з промисловим викидом, які бували і раніше. Щоправда, не такі масштабні,
– зауважили журналісти.

В ДСНС у коментарі 24 Каналу також порадили звертатися до Арселор Мітал і місцевої влади. Але надзвичайної ситуації у місті нема, як розповіла нам Дарина Цуркань.

хмара над Кривим Рогом 23 червня 2024 - можливо, це викиди заводу Арселор МіталХмара над Кривим Рогом / Фото "Свої"

Місцеві пабліки викладають ролики, де видно, що хмара справді величезна.

Кривий Ріг сьогодні у диму: дивіться відео

Ми дали запит до Арселор Мітал і в Управління екології виконкому Криворізької міської ради. Щойно з'явиться нова інформація, ми доповнимо цю новину.

Наскільки забруднене повітря в Кривому Розі зараз

Відповідно до даних моніторингу якості оцінки повітря, 23 червня в Кривому Розі повітря може нашкодити, надто це стосується чутливих груп людей, наприклад, алергіків. Мешканцям Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів краще не виходити на вулицю.

забруднення повітря в Кривому Розі зараз - Кривий Ріг накрила хмара 23 червня 2024
Помітно, що забруднення повітря стосується кількох районів / Скриншот 24 Каналу

Краще не виходити на вулицю. Натомість слід зачинити вікна та пити більше води.

Кривий Ріг у диму - наскільки забруднене повітряЯка ситуація з повітрям у Кривому Розі зараз / Скриншот 24 Каналу