Про це повідомили в Черкаському обласному центрі з гідрометеорології. Начальник гідрометцентру Віталій Постригань також пояснив, як змінилося повітря.

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Забруднене повітря у Черкасах

Метеоролог повідомив, що у Черкасах виявили перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі. Так, атмосфера у місті перенасичена формальдегідами, аміаком та оксидом азоту.

Результати аналізу проб показали, що атмосфера в цілому по місту перенасичена аміаком та формальдегідом. В окремі дні – завислими в повітрі речовинами – пилом, та діоксидом азоту,

– повідомив Постригань.

Так, у Черкаському обласному центрі з гідрометеорології опублікували, які саме перевищення норм зафіксували:

формальдегід: у 1,2 – 3,8 раза (з 13 по 18 травня) по вулиці Гетьмана Сагайдачного у Дніпровському мікрорайоні;

аміак: у 1,1 – 1,8 раза (14 – 18 травня), найвищі концентрації спостерігались у Південно-Західному мікрорайоні;

діоксид азоту: у 1,1 – 1,4 раза (14 й 18 травня), найвищі концентрації спостерігались у Дніпровському мікрорайоні;

пилові домішки: у 1,3 раза (в центрі міста – 13 травня; в Дніпровському мікрорайоні – 14 – 15 травня; в Південно-Західному мікрорайоні – 15 травня).



Забруднення повітря в Черкасах / Таблиця Черкаського обласного центру з гідрометеорології

Як пояснили в обласному гідрометцентрі, забрудненню повітря сприяло підвищення температури.

За високої температури повітря, коли спостерігається слабкий вітер та інверсії утворюється затримуючий шар повітря біля поверхні землі, при якому немає інтенсивного перемішування повітряних мас, тому вміст забруднювальних домішок в атмосфері завжди підвищується,

– мовиться у повідомленні.

Варто наголосити, що рівень забруднення атмосферного повітря в цілому по місту не зазнав суттєвих змін, порівняно з минулим тижнем. Так, як пояснив метеоролог, у Південно-Західному мікрорайоні дещо підвищились концентрації аміаку. Водночас у більшості контрольованих хімічних сполуках в цілому по місту спостерігається не суттєве їх зменшення.