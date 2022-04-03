Как рассказывают в полиции Днепропетровской области, в условиях военного положения важно выявлять вражеских диверсантов. С этой задачей правоохранители отлично справляются.

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Один из диверсантов поддерживал Россию

Сотрудники полиции следят не только за порядком. Они также ищут потенциальных российских информаторов, а также корректировщиков огня.

Так, в Кривом Роге и Днепре за последние сутки задержали двух человек. Они, отмечают правоохранители, могут быть причастны к диверсиям. Один из мужчин фотографировал военкомат, а другой активно поддерживал российское вторжение в Украину.

Правоохранители подчеркивают, что все подразделения сейчас работают в усиленном режиме. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителям области.