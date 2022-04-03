В настоящее время их передали Службе безопасности Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

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За март полиция задержала 600 российских диверсантов

За последний месяц только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ДРГ были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач,

– заявил Енин.

В большинстве своем, как отметил он, представители ДРГ использовались противником для документирования позиций украинских войск, поскольку в их мобильных телефонах есть фотографии ВСУ, других военных подразделений, блокпостов и т.д.

Также Енин отметил, что только за минувшие сутки на Днепропетровщине задержаны, по меньшей мере, 5 потенциальных членов ДРГ.

Кроме того, в МВД призвали украинцев быть бдительными: не указывать незнакомцам дорогу, обращать внимание на их язык, дезориентацию на местности и другие подозрительные признаки.

В случае подозрения сразу информировать правоохранительные органы.

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