Наразі їх передали Службі безпеки України. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

До теми У Чернігові затримали коригувальника ворожого вогню з паспортом Росії

За березень поліція затримала 600 російських диверсантів

Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань,

– заявив Єнін.

Здебільшого, як зазначив він, представники ДРГ використовувалися противником для документування позицій українських військ, оскільки в їхніх мобільних телефонах є фотографії ЗСУ, інших військових підрозділів, блокпостів тощо.

Також Єнін зазначив, що тільки за минулу добу на Дніпропетровщині затримано щонайменше 5 потенційних членів ДРГ.

Крім того, у МВС закликали українців бути пильними: не вказувати незнайомцям дорогу, звертати увагу на їхню мову, дезорієнтацію на місцевості та інші підозрілі ознаки.

У разі підозри, одразу інформувати правоохоронні органи.

Може цікавити – Окупанти сміються з планів Путіна провести "парад перемоги" 9 травня: дивіться відео