Таку інформацію повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.

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За словами правоохоронців, чоловік є уродженцем російського міста Свердловськ, проте мешкає на території України з 2014 року. Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України оселився на хуторі поблизу Чернігова.

В ході відпрацювання оперативної інформації, поліція з'ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим,

– повідомили у поліції.

Поліцейські оглянули помешкання диверсанта та знайшли біля його будинку вибухову пастку ("розтяжку") та цинк з боєприпасами.

Знайдені боєприпаси у підозрюваного / Фото Національної поліції

За попередніми даними, правоохоронці передали затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

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