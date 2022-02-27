То, как работают вместе жители, сняли сами криворожане. Они выложили видео в соцсети.

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Такого объединения раньше не было

Автор видео говорит, что никогда не видел такого объединения. Люди работают вместе: насыпают песок и грузят.

Слава Украине! Героям Слова!

– зовет жителей Кривого Рога мужчина, снимающий видео и ему громко отвечает целый хор голосов.

Отметим, ранее в Кривом Роге стремительно увеличилось количество бойцов территориальной обороны. Поэтому к населению обратились с просьбой помочь им продовольствием.

Смотрите видео из Кривого Рога / Видео NEXTA:

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