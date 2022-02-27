Те, як працюють разом жителі, зняли самі криворожці. Вони виклали відео у соцмережі.

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Такого об'єднання раніше не було

Автор відео каже, що ніколи не бачив такого об'єднання. Люди працюють разом: насипають пісок та вантажать.

Слава Україні! Героям Слова!

– гукає мешканцям Кривого Рогу чоловік, що знімає відео і йому гучно відповідає цілий хор голосів.

Зазначимо, раніше у Кривому Розі стрімко збільшилась кількість бійців територіальної оборони. Тому до населення звернулись з проханням допомогти їм продовольством.

Дивіться відео з Кривого Рогу / Відео NEXTA:

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